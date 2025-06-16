Новинка имеет 4 ГБ оперативной памяти

Ассортимент компании Infinix расширился сразу несколькими новыми смартфонами, являющимися частью серии Smart 10, включая стандартную модель, информацией о характеристиках которой делится издание Gizmochina.

Смартфон Infinix Smart 10 оснащается 6,67-дюймовым экраном IPS LCD с разрешение HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 700 нит, чипсетом Unisoc T7250, 4 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Основная и фронтальная камеры новинки снабжены 8-Мп датчиком и способны вести видеосъёмку с разрешением до 2K.

Источник фото: Infinix

Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 15-Вт зарядки. Новинка обладает портом USB-Type-C, ИК-модулем, 3.5-мм аудиоразъёмом, боковым сканером отпечатков пальцев, защитой от пыли и влаги с рейтингом IP64, аудиосистемой с DTS, возможностью разблокировки по лицу, поддерживает 4G VoLTE, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.

Модель работает под управлением XOS 15.1 на базе Android 15. Размеры устройства достигают 162,62x77,01x8,25 мм при весе 187 г. Новинка выпускается в чёрном (Sleek Black), голубом (Iris Blue), серебристом (Titanium Silver) и золотистом (Twilight Gold) цветовых оформлениях.

Информация о стоимости смартфона Infinix Smart 10 в настоящее время не раскрывается, но с учётом ценника старшей модели, Smart 10 Plus, стартующей от $82, цена новинки обещает быть весьма демократичной.