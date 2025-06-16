Новинка оснащена 8-Мп основной камерой

Компания Infinix расширяет свой модельный ряд смартфонов, представив сразу несколько представителей линейки Smart 10, в том числе старшую модель серии, Infinix Smart 10 Plus, пишет издание Gizmochina.

Смартфон Infinix Smart 10 Plus снабдили 6,67-дюймовой LCD-панелью с разрешением HD+ (720x1600 точек), частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 700 нит и частотой дискретизации касания 240 Гц, чипсетом Unisoc T7250, до 8 ГБ ОЗУ и 128-ГБ накопителем.

На тыльной стороне новинки располагается 8-Мп основная камера с автофокусом, дополненная двойной светодиодной вспышкой, а на фронтальной панели размещается селфи-камера с 8-Мп датчиком и собственной светодиодной вспышкой. Обе камеры способны записывать видео в формате до 2K.

На официальном сайте производителя указывается, что автономную работу устройства обеспечивает аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки, мощность которой составляет 18 Вт.

Новинка имеет слот для карты памяти microSD ёмкостью до 2 ТБ, два динамика, сканер отпечатков пальцев, расположенный сбоку, пылевлагозащищённый корпус с рейтингом IP64, 3.5-мм аудиоразъём, ИК-модуль, FM-радио, поддерживает разблокировку по лицу, Wi-Fi 5 и Bluetooth.

Источник фото: Infinix

Модель поставляется с предустановленной XOS 15.1 на базе Android 15. На выбор покупателю предлагаются версии в чёрном (Sleek Black), голубом (Iris Blue), серебристом (Titanium Silver) и красном (Ruby Red) цветах. Размеры устройства достигают 165,62x77,01x7,99 мм при весе 198 г.

Стоимость смартфона Infinix Smart 10 Plus в Малайзии стартует от 349 ринггитов (82 долларов США) за базовую версию с 4 ГБ ОЗУ и 128-ГБ накопителем, достигая 399 ринггитов (94 долларов США) за вариант 8 ГБ+128 ГБ.