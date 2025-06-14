Именно поэтому Qualcomm может выпустить более доступную версию SoC

Компания Qualcomm готовится к предстоящему запуску своего нового чипсета Snapdragon 8 Elite 2, а информатор Digital Chat Station уже раскрывает некоторые подробности о моделях следующего поколения, пишет издание NotebookCheck.

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По словам информатора, стоимость флагманского чипсета Snapdragon 8 Elite 3 (SM8950) будет весьма высока, что увеличит цену топовых смартфонов следующего поколения. К счастью, в качестве более дешёвой альтернативы, как утверждает эксперт, Qualcomm выпустит версию с кодовым названием SM8945, которая будет предназначаться для более доступных моделей премиального сегмента. Судя по всему, доступный вариант получит более скромные характеристики.

Отмечается, что это соответствует стратегии Apple, выпускающей смартфоны со стандартной и Pro-версией чипсета в рамках одной линейки.

Предположительно, смартфоны серии Galaxy S27 и Xiaomi 17 получат полноценный чипсет Snapdragon 8 Elite 3, тогда как ряд других производителей и брендов может заинтересоваться более доступной версией.