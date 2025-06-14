Планшет был оснащён 12 ГБ ОЗУ.

Компания Samsung работает над своим новым планшетом Galaxy Tab S11, который совсем недавно был протестирован в бенчмарке Geekbench, раскрыв ряд своих характеристик, пишет издание GSMArena.

Планшет Samsung Galaxy Tab S11 в базе данных Geekbench фигурирует с чипсетом MediaTek Dimensity 9400+, 12 ГБ оперативной памяти и ОС Android 16, стабильная версия которой дебютировала несколько дней назад с целым рядом улучшений.

В однопоточном тесте устройство набрало 1420 баллов, а в многопоточном — 5312. Результаты данного экземпляра невысоки, что может объясняться ранним прототипом устройства.

Источник фото: GSMArena

Если Samsung будет следовать своему обычному графику, то запуск планшета Galaxy Tab S11 может состояться в сентябре или октябре текущего года, что не выглядит удачным решением, так как в это же время компания MediaTek должна представить свой новый флагманский чипсет, Dimensity 9500, тогда как Dimensity 9400+ будет считаться моделью предшествующего поколения.