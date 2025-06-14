Дебют новинки ожидается к концу июня

Компания Vivo работает над своим новым смартфоном T4 Lite 5G, который придёт на смену модели T3 Lite 5G, присоединившись к другим представителям линейки T4, а издание GSMArena раскрывает некоторые характеристики предстоящей новинки, полагаясь на утечку от Xpertpick.

Vivo T3 Lite 5G. Источник фото: Xpertpick

Утверждается, что смартфон Vivo T4 Lite 5G снабдят чипсетом MediaTek Dimensity 6300 и аккумуляторной батарей на 6000 мА·ч. Это сделает его самой доступной моделью 5G в ассортименте Vivo, обладающей столь ёмким аккумулятором. Несмотря на большую батарею, новинка, как сообщается, получит достаточно тонкий корпус, хотя конкретные цифры пока не приводятся.

Новая модель может унаследовать ряд характеристик от уже представленных на рынке Vivo Y19 и Y29s, в том числе 6.74-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 720x1600 точек, частотой обновления 90 Гц и яркостью 570 нит, 4/6/8 ГБ оперативной и 64/128/256 ГБ постоянной памяти.

Официальный запуск смартфона Vivo T4 Lite 5G может состояться к концу июня текущего года.