Новинка дебютирует в Китае 25 июня текущего года

Компания Vivo продолжает раскрывать подробности о характеристиках своего предстоящего складного смартфона Vivo X Fold5, публикуя новые рекламные постеры, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Производитель выделяет наличие у Vivo X Fold5 аккумуляторной батареи Blue Ocean на 6000 мА·ч, отмечая, что складные смартфоны от конкурирующих компаний в настоящее время не могут предложить батареи столь высокой ёмкости. Это достигается за счёт использования технологии кремний-углеродного анода четвёртого поколения с высоким содержанием кремния (до 12%). Ранее производитель продемонстрировал возможность функционирования новинки при температуре до -20 °C, тогда как батарея смартфона способна работать даже при -30 °C.

Также компания отмечает высокую степень водонепроницаемости и пылезащищённости новинки — смартфон имеет защиту от пыли с рейтингом IP5X и водостойкость уровня IPX8 и IPX9. Кроме того, чуть ранее производитель заявил о возможности складывания модели около тысячи раз на глубине до одного метра, что соответствует уровню IPX9+.

Новинка будет обладать перископическим телеобъективом с широкими возможностями и предложит тесную интеграцию с продуктами и устройствами Apple. Запуск складного смартфона Vivo X Fold5 состоится в Китае 25 июня текущего года.