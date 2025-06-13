Новая модель будет дороже предшественника.

В ближайшее время ассортимент компании Xiaomi пополнится новым смарт-браслетом Xiaomi Smart Band 10, а издание GSMArena раскрывает его точную цену и дату запуска.

Источник фото: GSMArena/YTECHB

Сообщается, что дебют умного браслета Xiaomi Smart Band 10 состоится 30 июня текущего года, а его стоимость в Европе составит 50 евро. Это на 10 евро больше по сравнению с моделью предшествующего поколения, Xiaomi Smart Band 9.

В более ранней утечке говорилось, что новинка получит 1.72-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 212x520 точек, частотой 60 Гц и пиковой локальной яркостью 1500 нит, аккумулятор на 233 мА·ч, обеспечивающий до 21 дня работы в автономном режиме, и алюминиевую рамку.

Фитнес-браслет предложит улучшенные алгоритмы мониторинга состояния во сне, персонализированные рекомендации и будет поддерживать более 150 спортивных режимов. Новинка будет доступна с чёрным, белым и розовым ремешком.