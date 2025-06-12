Смартфон показал невысокие результаты

По мере приближения глобального запуска смартфона Poco F7 в сети Интернет появляется всё больше данных, раскрывающих характеристики предстоящей новинки — несколько часов назад модель была протестирована в бенчмарке Geekbench, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: GSMArena

На сайте Geekbench смартфон Poco F7 указан с модельным номером 25053PC47G, 12 ГБ оперативной памяти и чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, оснащённым графическим процессором Adreno 825. Новинка работала под управлением ОС Android 15.

Результаты протестированного экземпляра невысоки — в одноядерном и многоядерном тестах устройство набрало 1937 и 6021 балл соответственно, что заметно меньше показателей других моделей, оснащённых SoC Snapdragon 8s Gen 4 и набирающих около 2100 и 7000 очков. Это может объясняться ранним прототипом Poco F7, тогда как реальная производительность смартфона может быть выше.

Источник фото: NotebookCheck

Ожидается, что глобальный запуск смартфона Poco F7 состоится к концу июня текущего года.