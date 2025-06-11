Чип показал схожие с AMD Ryzen AI Max+ 395 результаты.

Чуть ранее в сети Интернет появилась информация о том, что Nvidia и MediaTek объединили свои усилия для создания нового производительного APU для ноутбуков, а сейчас предстоящая новинка появилась в базе данных Geekbench, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Neowin

На сайте Geekbench чип Nvidia N1X указан с одним ядром и двадцатью потоками, что, судя по всему, является ошибкой — предположительно, APU имеет двадцать ядер CPU. Базовая частота процессорных ядер составляет 2.81 ГГц, а пиковая в ходе тестов достигала 4.0 ГГц. Система включает в себя материнскую плату HP и оперативную память объёмом 128 ГБ.

В одноядерном и многоядерном тестах Geekbench чип Nvidia N1X набрал 3096 и 18837 баллов, что сравнимо с результатами AMD Ryzen AI Max+ 395. Отмечается, что тестируемый в бенчмарке экземпляр, судя по всему, является прототипом, поэтому его реальное быстродействие может быть выше.

Источник фото: NotebookCheck/Geekbench

В более ранней утечке говорилось, что новый гибридный процессор, создаваемый Nvidia и MediaTek, будет обладать процессорными ядрами Arm, мощным GPU на базе архитектуры Blackwell с производительностью на уровне мобильной GeForce RTX 4070 и дебютирует в начале следующего года.