Новинка может дебютировать раньше своего конкурента.

Компания Qualcomm уже назвала период проведения мероприятия Snapdragon Summit, на котором должна представить свой флагманский чипсет следующего поколения Snapdragon 8 Elite 2, тогда как со стороны MediaTek каких-либо заявлений относительно даты запуска топового Dimensity 9500 не поступало. Но у информатора Digital Chat Station есть данные по этому поводу, пишет издание GSMArena.

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По словам информатора, чипсет MediaTek Dimensity 9500 будет запущен раньше, чем его конкурент, Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2. С учётом того, что Qualcomm проведёт мероприятие Snapdragon Summit, на котором презентует свои новые продукты, с 23 по 25 сентября 2025 года, запуск нового чипа от MediaTek, судя по всему, состоится ранее этой даты.