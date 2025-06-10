Запуск новинки ожидается в ближайшие недели

Компания Vivo работает над своим новым смартфоном Y400 Pro 5G, информацией о характеристиках которого делится издание PassionateGeekz.

Vivo Y300 Pro. Источник фото: NotebookCheck

Сообщается, что смартфон Vivo Y400 Pro 5G будет выпускаться в следующих конфигурациях оперативной/постоянной памяти — 8 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ. На выбор покупателю будут предложены версии в белом (Freestyle White) и золотистом (Festival Gold) цветовых оформлениях.

Также новинке приписывается наличие AMOLED-панели с частотой обновления 120 Гц, аккумуляторной батареи ёмкостью как минимум 6000 мА·ч и чипсета с поддержкой 5G, модель которого пока не называется.

Запуск смартфона Vivo Y400 Pro 5G ожидается в ближайшие недели, хотя информации о точной дате дебюта новинки в настоящее время не имеется.