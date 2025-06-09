Запуск первых моделей серии ожидается в сентябре текущего года.

Компания Oppo работает над своей новой линейкой смартфонов Find X9, а информатор Digital Chat Station продолжает раскрывать подробности о её характеристиках, пишет издание Gizmochina.

Oppo Find X8 Ultra. Источник фото: Gizmochina

В своём новом сообщении информатор утверждает, что серия Find X9 будет включать в себя не только модели с достаточно крупными экранами диагональю 6.59 и 6.78 дюйма, но и компактный смартфон, оснащённый 6.3-дюймовым дисплеем.

Хотя точное название компактной модели не раскрывается, журналисты издания предполагают, что это может быть преемник Find X8s. Также ожидается, что в новой серии производитель откажется от изогнутых экранов, используемых в линейке Find X8, отдав предпочтение плоским панелям.

Ранее информатор сообщал, что модели серии Find X9 получат улучшенные камеры и флагманские чипсеты, в частности, Find X9 Ultra обзаведётся двумя перископическими телеобъективами с датчиками на 200 и 50 Мп, а также SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, тогда как другие представители линейки будут оснащены чипом MediaTek Dimensity 9500.

Первые модели серии Oppo Find X9, как предполагается, могут дебютировать в сентябре текущего года.