Компания советует отказаться от Windows 10 в пользу Windows 11

До прекращения официальной бесплатной поддержки Windows 10 осталось всего несколько месяцев, но пользователи не так уж и спешат отказываться от проверенной временем ОС, поэтому Microsoft всячески старается подтолкнуть их к выбору в пользу Windows 11 — совсем недавно софтверный гигант опубликовал новый видеоролик, рекламирующий новейшую ОС, пишет издание Windows Latest.

Источник фото: PCMag/Microsoft

В своём видеоролике Microsoft рекомендует своим клиентам оставаться «на правильной стороне риска», для чего советует уже сейчас отказаться от Windows 10 и перейти на Windows 11, попутно рекламируя устройства, оснащённые процессорами Intel vPro.

Источник фото: Windows Latest

Софтверный гигант напоминает, что официальная поддержка Windows 10 заканчивается 14 октября 2025 года — после этой даты обновления ОС и апдейты безопасности выходить не будут, что повышает риск использования ПК и ноутбуков в связи с появлением новых угроз и дыр безопасности.

Конечно, по мере приближения даты окончания бесплатной поддержки Windows 10 количество пользователей, отдавших предпочтение Windows 11, будет увеличиваться, но с учётом текущей тенденции, когда мировая доля Windows 10, согласно недавнему отчёту, до сих пор превышает 50%, Microsoft придётся прилагать больше усилий по переманиванию своих клиентов на Windows 11.

Кроме того, пользователи Windows 10 могут заплатить дополнительные 30 долларов, чтобы получать апдейты безопасности ещё год, или же воспользоваться альтернативными методами.