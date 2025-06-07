Новинка дебютирует 11 июня текущего года.

Бренд Redmi готовится к расширению ассортимента своих игровых планшетов, планируя представить компактную модель RedMagic Tablet 3 Pro и раскрывая некоторые её характеристики перед запуском, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Компактный игровой планшет RedMagic Tablet 3 Pro обзаведётся 9-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 165 Гц, пиковой локальной яркостью 1600 нит, ШИМ-регулировкой яркости до 5280 Гц, встроенным фильтром синего цвета для снижения нагрузки на глаза в процессе длительного использования и чипом Synopsys S3930 для улучшенной реакции на касания.

Обеспечивать бесперебойную работу устройства будет аккумуляторная батарея ёмкостью 8200 мА·ч, поддерживающая быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт, по словам производителя, способную обеспечить восполнение заряда от 0 до 50 % всего за 22 минуты. Также имеется поддержка обходной зарядки.

Кроме того, новинка получит высокопроизводительный чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, мощную систему охлаждения с испарительной камерой и вентилятором, а также RGB-подсветку.

Официальная презентация игрового планшета RedMagic Tablet 3 Pro состоится 11 июня текущего года.