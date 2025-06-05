Информатор утверждает, что тизер Samsung был неверно интерпретирован.

Совсем недавно в сети Интернет был опубликован видеоролик, в котором Samsung, как считалось, сообщает о предстоящем запуске своего нового складного смартфона Galaxy Z Fold7 Ultra, но информатор Макс Джамбор утверждает, что тизер был интерпретирован неправильно, пишет издание Android Authority.

Источник фото: GSMArena

По словам информатора, Samsung не собирается запускать Galaxy Z Fold7 Ultra текущим летом, а представит стандартный Galaxy Z Fold7 с «Ultra-качеством» — именно это имел в виду производитель, употребляя слово «Ultra» рядом с Galaxy Z Fold7, что означает наличие улучшенной камеры, повышенной производительности и более тонкого корпуса по сравнению с предшественником.

Ранее сообщалось, что Galaxy Z Fold7 получит высокопроизводительный чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, улучшенные камеры как на тыльной, так и на фронтальной панели, включая 200-Мп основной модуль, а также ультратонкий корпус.

Кроме того, информатор коснулся цены новинки, назвав её весьма высокой, хотя и не сообщив точных цифр.

Ожидается, что Samsung представит свои новые складные смартфоны на мероприятии Unpacked в Нью-Йорке в первой половине июля текущего года.