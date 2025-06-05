Новинка будет представлена в июне текущего года.

Компания Honor готовится представить свой новый планшет Honor MagicPad 3, информация о характеристиках которого появилась в сети Интернет, пишет издание GSMArena.

Honor MagicPad 2. Источник фото: GSMArena

Сообщается, что планшет Honor MagicPad 3 оснастят 13,2-дюймовым LCD-экраном, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ оперативной памяти LPDRR5X и накопителем объёмом до 1 ТБ. О частоте обновления дисплея не говорится, но с учётом того, что предшественник имел 144-Гц панель, новинка, судя по всему, сохранит этот показатель.

Планшет будет поддерживать зарядку мощностью 66 Вт. На выбор покупателю будут предлагаться версии в белом (Moon Shadow White), сером (Starry Sky Gray) и золотистом (Floating Gold) цветовых оформлениях.

Отмечается, что производитель принял спорное решение отказаться от OLED-экрана в пользу LCD-панели, что может быть вызвано необходимостью снижения цены, хотя точной информации по этому поводу пока не имеется. Как бы то ни было, новинка получила более быстрый чипсет и дисплей чуть большей диагонали по сравнению с предшественником.

Ожидается, что официальная презентация Honor MagicPad 3 состоится в конце июня текущего года.