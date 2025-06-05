Апдейт приносит целый ряд улучшений.

Компания Xiaomi продолжает развёртывание стабильной версии HyperOS 2.2, расширяя список устройств, для которых доступна новая версия оболочки, пишет издание XiaomiTime.

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что стабильную версию HyperOS 2.2 получают следующие модели мобильных устройств:

Xiaomi 14T (Европа);

Xiaomi 14 CIVI (Индия);

Xiaomi 13T (глобальный релиз);

Redmi Note 14S (глобальный релиз).

Обновление HyperOS 2.2 содержит в себе целый ряд новшеств, включая улучшенный и более отзывчивый пользовательский интерфейс с плавной анимацией, ряд оптимизаций для повышения производительности, расширение возможностей с использованием технологий искусственного интеллекта, а также усовершенствованные функции камеры для повышения удобства в процессе фотосъёмки.

Ожидается, что Xiaomi будет продолжать развёртывание HyperOS 2.2, постепенно пополняя перечень устройств с поддержкой новой оболочки. Ранее производитель представил стабильную версию обновления для целого ряда устройств под брендами Xiaomi и Redmi.