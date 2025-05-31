Обновление приносит целый ряд улучшений.

Компания Xiaomi продолжает совершенствовать своё программное обеспечение, выпуская стабильную версию HyperOS 2.2 на базе Android 15 для девяти моделей мобильных устройств, пишет издание XiaomiTime.

Источник фото: Gizmochina

Отмечается, что HyperOS 2.2 является комплексным обновлением, вышедшим после этапа предварительного тестирования. Перечень мобильных устройств, получивших стабильную версию HyperOS 2.2 на базе Android 15, выглядит следующим образом:

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi K70 Ultra

Как видно, в настоящее время обновление получили флагманские модели серии Xiaomi 14 и Xiaomi 15, а также ряд высокопроизводительных смартфонов под брендом Redmi, тогда как более доступные устройства лишь ждут своего часа.

Обновление HyperOS 2.2 приносит улучшения пользовательского интерфейса, расширяет возможности с использованием технологий искусственного интеллекта, повышает безопасность и увеличивает производительность мобильных устройств, а также имеет целый ряд других изменений.