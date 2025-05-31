Компания Xiaomi продолжает совершенствовать своё программное обеспечение, выпуская стабильную версию HyperOS 2.2 на базе Android 15 для девяти моделей мобильных устройств, пишет издание XiaomiTime.
Источник фото: Gizmochina
Отмечается, что HyperOS 2.2 является комплексным обновлением, вышедшим после этапа предварительного тестирования. Перечень мобильных устройств, получивших стабильную версию HyperOS 2.2 на базе Android 15, выглядит следующим образом:
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Redmi K80
- Redmi K80 Pro
- Redmi K70 Ultra
Как видно, в настоящее время обновление получили флагманские модели серии Xiaomi 14 и Xiaomi 15, а также ряд высокопроизводительных смартфонов под брендом Redmi, тогда как более доступные устройства лишь ждут своего часа.
Обновление HyperOS 2.2 приносит улучшения пользовательского интерфейса, расширяет возможности с использованием технологий искусственного интеллекта, повышает безопасность и увеличивает производительность мобильных устройств, а также имеет целый ряд других изменений.