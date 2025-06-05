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Смарт-часы Amazfit Active 2 Square получат 1,75-дюймовый AMOLED-экран и более 160 спортивных режимов
Запуск умных часов должен состояться в июне текущего года.

Смарт-часы Amazfit Active 2 Square должны появиться в продаже в ближайшее время, но некоторые магазины добавили новый продукт заранее, раскрыв некоторые характеристики предстоящей новинки, пишет издание Gizmochina.

Сообщается, что умные часы Amazfit Active 2 Square получат 1,75-дюймовый дисплей, выполненный по технологии AMOLED и защищённый сапфировым стеклом, с разрешением 390x450 точек, безель, изготовленный из нержавеющей стали, и две боковые кнопки.

Питать устройство будет аккумуляторная батарея ёмкостью 260 мА·ч, которая, по словам производителя, способна поддерживать автономную работу новинки в течение пяти дней при активном использовании.

Смарт-часы получат поддержку более 160 спортивных режимов и смогут отслеживать сердечный ритм благодаря алгоритму PulsePrecision. Кроме того, новинка должна сохранить биометрический датчик BioTracker 6.0 PPG, тогда как наличие NFC-модуля пока под вопросом.

Источник фото: Gizmochina

Размеры устройства составят 43.2x36.9x9 мм при весе 31,4 г. Новинка будет поставляться с двумя ремешками — кожаным и силиконовым. Стоимость смарт-часов Amazfit Active 2 Square пока не называется. Запуск новинки ожидается в июне текущего года.

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#amazfit active 2 square
Источник: gizmochina.com
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