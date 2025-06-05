Новинки должны дебютировать в начале июля.

До официальной презентации новых складных смартфонов Samsung осталось не так много времени, и в сети Интернет продолжают появляться данные о характеристиках предстоящих новинок, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: GSMArena

Согласно утечке, складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold7 будет поставляться в цветовых оформлениях Silver Shadow, Blue Shadow, Coralred, Jetblack и в трёх конфигурациях оперативной/постоянной памяти — 12 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ.

Модель Samsung Galaxy Z Flip7 будет доступна в цветах White Black и Blue Shadow, а также в трёх конфигурациях ОЗУ/хранилища — 8 ГБ/128 ГБ, 12 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/512 ГБ.

Наконец, более доступный складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE будет предлагаться в чёрном (Black) и белом (White) цветовых вариантах, а также в двух конфигурациях оперативной/постоянной памяти — 8 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ.

К сожалению, информации о вариантах ОЗУ/хранилища и цветовых версиях для Galaxy Z Fold 7 Ultra, о предстоящем запуске которого Samsung объявила чуть ранее, пока не предоставляется.

Запуск новых складных смартфонов Samsung ожидается в начале июля текущего года.