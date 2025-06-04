Презентация новинки должна состояться в июне текущего года.

Складной смартфон Honor Magic V5 появился в базе данных бенчмарка Geekbench, раскрыв некоторые свои характеристики, пишет издание GSMArena.

Honor Magic V3. Источник фото: Gizmochina

На сайте Geekbench новинка указана с модельным номером MHG-AN00 и чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Version, являющимся разогнанной версией стандартного Snapdragon 8 Elite и способным достигать тактовой частоты 4,47 ГГц. Также устройство оснащалось 16 ГБ оперативной памяти и работало под управлением Android 15.

Результаты протестированного экземпляра не слишком высоки — в одноядерном и многоядерном тестах смартфон набрал 3052 и 9165 баллов, что на 5-10% ниже по сравнению с топовыми моделями, оснащёнными чипсетом Snapdragon 8 Elite.

Источник фото: GSMArena

Ранее стало известно, что новинка получит аккумуляторную батарею ёмкостью около 6100 мА·ч. Кроме того, в предыдущей утечке говорилось, что толщина складной модели составит менее 9 мм в сложенном состоянии. Официальная презентация складного смартфона Honor Magic V5 ожидается в июне текущего года.