Новинка быстрее GeForce RTX 5060 в среднем на 10%.

По мере приближения даты официального запуска новой игровой видеокарты AMD Radeon RX 9060 XT в сети Интернет появляется всё больше информации о производительности новинки — если чуть ранее были опубликованы результаты в двух бенчмарках, то утечка от издания eTeknix, журналисты которого, судя по всему, чуть поспешили с публикацией обзора, раскрывает возможности видеоадаптера в десятке игр, пишет издание Neowin.

Источник фото: GSMArena

Как видно на представленном графике, учитывающем результаты тестов в 10 играх в разрешении 1440p, игровая видеокарта Radeon RX 9060 XT 16 ГБ в среднем быстрее GeForce RTX 5060 на 10% и уступает Radeon RX 7700 XT и GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ всего 4 и 6% соответственно. Интересно, что по минимальному показателю RX 9060 XT опережает RTX 5060 Ti 16 ГБ на 8%.

В играх с трассировкой лучей Radeon RX 9060 XT показывает высокие результаты — в Cyberpunk 2077 она поравнялась с RX 7800XT, не уступая модели предшествующего поколения ни по среднему, ни по минимальному показателю, а в Black Myth: Wukong выступает на равных с RX 7700 XT.

Источник фото: Neowin

В продажу Radeon RX 9060 XT поступит 5 июня с рекомендованной стоимостью 300 и 350 долларов США за версии с 8 и 16 ГБ соответственно.