В 3DMark Time Spy результаты практически идентичные.

Компания AMD готовится к предстоящему дебюту своей новой игровой видеокарты Radeon RX 9060 XT, но один из пользователей Reddit смог заранее протестировать новую модель XFX Swift Pro Gaming с 16 ГБ видеопамяти, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/uesato_hinata/Reddit

Пользователь тестировал Radeon RX 9060 XT совместно с AMD Ryzen 5 5600, разогнав GPU видеокарты до 3.47 ГГц при показателе энергопотребления, составляющем 199 Вт, но ограничившись разгоном памяти до 2538 МГц.

В игре Black Myth: Wukong видеокарта Radeon RX 9060 XT обеспечила среднее значение 64 кадра в секунду, что лишь немногим меньше показателя RX 7700 XT. Также новинка была протестирована в бенчмарке 3DMark Time Spy — её результат составил 17 069 баллов, что практически соответствует возможностям RX 7700 XT.

Источник фото: Imgur

Ранее AMD сравнила производительность Radeon RX 9060 XT и GeForce RTX 5060 Ti — в играх предстоящая новинка обогнала видеокарту от Nvidia в среднем на 6 %.

Рекомендованная производителем стоимость Radeon RX 9060 XT составляет 300 и 350 долларов США за версии с 8 и 16 ГБ видеопамяти соответственно.