Первую строчку завоевал смартфон с разогнанной версией чипсета.

Ежемесячный рейтинг топовых смартфонов AnTuTu обновился новыми моделями, а первое место занял недавно дебютировавший флагман под брендом RedMagic, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Qualcomm

Сообщается, что лидирующую позицию в топ-10 флагманских смартфонов AnTuTu за май 2025 года занял RedMagic 10S Pro+, получивший 2 951 251 балл, в том числе благодаря наличию разогнанного чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Version, достигающего тактовой частоты 4.47 ГГц. На второй и третьей строчках оказались модели Vivo X200 Ultra и iQOO Neo 10 Pro+, оснащённые стандартным чипом Snapdragon 8 Elite с частотой до 4.32 ГГц — они набрали 2 907 396 и 2 891 558 баллов соответственно.

Четвёртое и пятое места заняли OnePlus Ace 5 Ultra и Vivo X200s с чипсетом MediaTek Dimensity 9400+, набравшие 2 886 176 и 2 872 437 баллов соответственно, а шестую позицию с результатом 2 851 022 очка завоевал Oppo Find X8 Ultra, снабжённый SoC Snapdragon 8 Elite.

Ещё три смартфона с чипсетом Snapdragon 8 Elite, iQOO 13, Honor GT Pro и OnePlus Ace 5 Pro, получили 2 848 388, 2 845 563 и 2 748 418 баллов соответственно, заняв седьмое, восьмое и десятое места, а Oppo Find X8s+ с чипом Dimensity 9400+ и показателем 2 817 245 очков оказался на девятой строчке.

Источник фото: NotebookCheck/AnTuTu

Отмечается, что не все смартфоны могут попасть в рейтинг AnTuTu, так как для этого требуется пройти не менее тысячи тестов за месяц.