Эксперт рассказал о размерах экрана новинок.

Предстоящий стандартный iPhone 17 может получить экран большей диагонали по сравнению с моделью предшествующего поколения, iPhone 16, пишет издание GSMArena со ссылкой на сообщение вице-президента Counterpoint Research Росса Янга.

Источник фото: MacRumors

Утверждается, что iPhone 17 и iPhone 17 Pro будут иметь дисплеи одинаковой диагонали, составляющей 6.3 дюйма — для Pro-версии в данном случае изменений не предвидится, тогда как стандартная версия получит прирост на 0.2 дюйма по сравнению с iPhone 16.

Смартфон iPhone 17 Pro Max, как сообщается, сохранит за собой звание самой крупной модели в линейке, имея экран диагональю 6.9 дюйма, тогда как ультратонкий iPhone 17 Slim/Air, который придёт на смену iPhone 16 Plus, обзаведётся 6.6-дюймовым дисплеем, что на 0.1 дюйма меньше Plus-версии.

Ожидается, что Apple официально представит свою новую линейку iPhone 17 в сентябре текущего года.