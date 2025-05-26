Запуск новинки ожидается 5 июня.

Компания OnePlus готовится к запуску своего нового компактного смартфона OnePlus 13s, который по ряду характеристик будет перекликаться с OnePlus 13T, дебютировавшим с 6,32-дюймовым экраном и чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite несколько недель назад, по сути являясь его ребрендингом, но некоторые отличия всё же будут, пишет издание NotebookCheck.

OnePlus 13T. Источник фото: GSMArena

Сообщается, что компактный смартфон OnePlus 13s получит селфи-камеру с более высоким разрешением датчика — если OnePlus 13T оснащается 16-Мп сенсором, то новинка обзаведётся 32-Мп модулем, который, как ожидается, будет способен записывать видео в формате 4K, чего нет у ранее дебютировавшей модели.

При этом в ёмкости аккумуляторной батареи новинка будет проигрывать, имея аккумулятор на 5850 мА·ч против 6260 мА·ч у OnePlus 13T, хотя для компактной модели этого вполне достаточно.

Официальный запуск смартфона OnePlus 13s должен состояться 5 июня текущего года.