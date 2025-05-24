Не все геймеры благосклонно восприняли выпуск версии с 8 ГБ видеопамяти.

Несколько дней назад AMD выпустила свою новую игровую видеокарту Radeon RX 9060 XT, позволив покупателям выбирать из двух версий с 8 и 16 ГБ видеопамяти, а сейчас представитель компании Фрэнк Азор, отвечающий за игровые решения и маркетинг, решил прояснить ситуацию относительно варианта с меньшим объёмом видеобуфера, пишет издание Neowin.

Источник фото: GSMArena

По словам Фрэнка Азора, большинство геймеров до сих пор играют в разрешении 1080p и предпочитают киберспортивные игры, где объёма видеопамяти более 8 ГБ не требуется, поэтому вариант с меньшим видеобуфером также будет востребован, хотя более требовательные игроки предпочтут версию с 16 ГБ.

Конечно, данное утверждение кажется верным, что также демонстрирует отчёт игровой площадки Steam за апрель текущего года, где модели видеокарт с 8 ГБ видеопамяти остаются самыми популярными среди геймеров, но в то же время всё больше современных игр класса AAA требуют как минимум 10-12 ГБ, а в будущем их количество, судя по всему, будет только расти.

Кроме того, некоторые пользователи не слишком довольны ценовой политикой AMD, называя ценник на Radeon RX 9060 XT 8 ГБ в 300 долларов США завышенным. Впрочем, конкурент AMD, компания Nvidia, действует ещё более решительно — в частности, новая GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ предлагается за 380 долларов, что заставляет некоторых покупателей выказывать ещё больше недовольства.

Интересно, что в ходе презентации Radeon RX 9060 XT компания AMD поделилась только результатами тестов 16-гигабайтной модели, которая была в среднем на 6% быстрее GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ, тогда как о возможностях версии с 8 ГБ геймерам лишь предстоит узнать.