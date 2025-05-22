Новинка выпускается в версиях с 8 и 16 ГБ видеопамяти.

Компания AMD представила свою новую игровую видеокарту Radeon RX 9060 XT, которая будет конкурировать с GeForce RTX 5060 Ti от Nvidia, предлагая более низкий ценник, пишет издание GSMArena.

Игровая видеокарта AMD Radeon RX 9060 XT основана на архитектуре RDNA 4 и имеет 32 вычислительных блока, 64 ускорителя ИИ, 32 ускорителя лучей, 8/16 ГБ видеопамяти GDDR6 20 ГБ/c, 128-битную шину и 32 МБ кэша Infinity Cache. Новинка способна достигать тактовой частоты 2530 МГц в игровом режиме и 3130 МГц в максимальном, обладает пиковой производительностью 25.6 TFLOPS в вычислениях с одинарной точностью и 410/821 TOPS в задачах ИИ (INT8/INT4 соответственно).

Пропускная способность памяти новинки достигает 320 ГБ/с, а номинальный показатель TBP составляет 150 Вт для версии на 8 ГБ и 160 Вт для варианта на 16 ГБ. AMD оснастила видеоадаптер полноценным интерфейсом PCIe 5.0 x16, что может быть полезно для обладателей старых ПК.

Видеокарта имеет поддержку технологии масштабирования FSR 4, кодирования и декодирования видео H.265 и AV1, а также снабжается портами DisplayPort 2.1a и HDMI 2.1b.

Собственные версии Radeon RX 9060 XT компания AMD выпускать не будет, поручив это занятие своим партнёрам, в том числе Acer, PowerColor, Asus, ASRock, Gigabyte, Sapphire, Vastarmor, XFX и Yeston, поэтому дизайн модели, демонстрируемый на изображениях, представляет собой исключительно рендер.

В тестах, опубликованных AMD, Radeon RX 9060 XT заметно обгоняет Nvidia GeForce RTX 5060 Ti в ряде игр, а в среднем новинка быстрее своей конкурентки на 6 %. С точки зрения цены модель от AMD также выглядит более привлекательно — если рекомендованная розничная цена GeForce RTX 5060 Ti для версий 8 и 16 ГБ составляет 380 и 430 долларов США, то для Radeon RX 9060 XT в конфигурации 8 и 16 ГБ — 300 и 350 долларов соответственно.

Источник фото: GSMArena

Продажи игровой видеокарты AMD Radeon RX 9060 XT стартуют 5 июня текущего года.