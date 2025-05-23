Xring O1 является сильно кастомизированным чипсетом

Совсем недавно компания Xiaomi представила свои новые мобильные устройства, смартфон Xiaomi 15S Pro и планшет Xiaomi Pad 7 Ultra, оснащённые чипсетом Xring O1 собственной разработки.

Как оказалось, новый SoC не уступает в производительности своим конкурентам — MediaTek Dimensity 9400 и Apple A18 Pro. Успешно он противостоит и Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Естественно, что вызывает интерес аппаратное устройство столь успешной новинки. И команда Geekerwan провела подробный анализ нового SoC, пишет издание GSMArena.

Как выяснили специалисты, Xring O1 представляет собой сильно кастомизированный чипсет — он хоть и содержит ряд компонентов ARM, в том числе процессорные ядра Cortex-X925, A720, A520 и GPU Immortalis-G925, но его дизайн заметно отличается от SoC конкурентов.

В частности, чипсет имеет сразу два основных ядра Cortex-X925, а не одно, а ядра Cortex-A720 используются в качестве как больших, так и средних — кластер из четырёх ядер работает на частоте до 3.4 ГГц, тогда как два ядра ограничены тактовой частотой 1.9 ГГц. Наконец, имеется два ядра эффективности Cortex-A520 с частотой до 1.8 ГГц. Это позволяет добиться повышения эффективности, обгоняя по данному параметру Dimensity 9400, хотя и чуть уступая Snapdragon 8 Elite.

Площадь Xring O1 составляет всего 109 мм², что примерно соответствует Apple A18 Pro (110 мм²). При этом чипсет от Xiaomi заметно меньше Dimensity 9400 (126 мм²) и Snapdragon 8 Elite (124 мм²).

Источник фото: GSMArena/Geekerwan

В тестах CPU, в частности в многоядерном тесте Geekbench, новинка обгоняет Dimensity 9400 и A18 Pro, тогда как Snapdragon 8 Elite остаётся чуть впереди.

Интересным моментом является тот факт, что Xring O1 не имеет кэша SLC, при этом обладая 16 МБ кэша L3, доступного для всех десяти процессорных ядер, 2 МБ L2 для каждого ядра Cortex-X925 и по 1 МБ L2 для каждого Cortex-A720.

Графический процессор ARM Immortalis-G925 в составе чипсета имеет 4 МБ кэша и целых 16 ядер, что на 4 больше по сравнению с GPU в составе Dimensity 9400. Данное решение позволяет добиться высокой производительности, что совместно с высокопроизводительным CPU даёт хорошие результаты в играх, хотя отсутствие SLC в этом случае является скорее недостатком, так как энергопотребление GPU по сравнению с конкурентом от MediaTek выше.

Нейронный процессор обладает 4 МБ кэша, 6 ядрами и является собственной разработкой Xiaomi, обладая вычислительной мощностью 44 TOPS. ISP четвёртого поколения, которым оснащается чипсет, также представляет собой фирменный продукт компании.

При этом SoC не имеет встроенного модема, поэтому Xiaomi вынуждена использовать внешний, что негативно влияет на энергоэффективность. Интересно, что ранее производитель представил чипсет для новой версии умных часов Watch S4, получивший название Xring T1 и встроенный 4G-модем, хотя о 5G речи пока не идёт.

С подробным обзором можно ознакомиться в опубликованном ниже видеоролике.

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