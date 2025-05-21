Он имеет ту же конфигурацию ядер, что и Kirin 9020, но более низкие частоты

Компания Huawei совсем недавно представила свой новый топовый смартфон Nova 14 Ultra, раскрыв практически все ключевые характеристики новинки, за исключением модели чипсета, но это, к счастью, было исправлено китайскими пользователями, в частности, информатором FixedFocus, который разобрал устройство и продемонстрировал SoC внутри, пишет издание GSMArena.

Сообщается, что смартфон Huawei Nova 14 Ultra получил новый чипсет Kirin 8020, который, судя по всему, является аналогом чипа Kirin 9020, но имеет сниженные тактовые частоты CPU – новинка имеет одно основное ядро, достигающее частоты 2.29 ГГц, три ядра, работающих на частоте 2.05 ГГц, и четыре энергоэффективных ядра с частотой 1.3 ГГц.

Чипсет Kirin 8020 имеет брендинг HiSilicon и идентификатор Hi62B0, а также увеличенную на 30 % площадь корпуса, поэтому по размерам новинка схожа с Kirin 9010.

Источник фото: GSMArena

Кроме того, SoC имеет графический процессор Maleoon 920 с тактовой частотой 840 МГц и интеграцию с системами спутниковой связи Beidou и Tiantong.