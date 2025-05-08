Новинка будет предназначена для предтоповых моделей.

Компания MediaTek готовится к запуску своего нового чипсета MediaTek серии 9400 — производитель объявил, что презентация новейшего чипа запланирована на следующую неделю, пишет издание GSMArena.

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В настоящее время MediaTek не подтвердил точное название нового чипсета, но предполагается, что им станет Dimensity 9400e, который, судя по прошлым утечкам, будет предназначаться для предтоповых моделей, обладая неплохим соотношением цены и производительности.

Ожидается, что чип MediaTek Dimensity 9400e будет представлять собой улучшенную версию Dimensity 9300+, обладая той же архитектурой ядра, но имея ряд оптимизаций, что позволит повысить тепловую эффективность и быстродействие. В более ранних утечках говорится, что новинка набирает 2.1 млн баллов в AnTuTu, а графический процессор в составе новой SoC обеспечивает 95 кадров в секунду в тесте Aztec 1440p.

Основным конкурентом для MediaTek Dimensity 9400e должен стать Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, а первыми моделями, оснащёнными новым чипсетом — OnePlus Ace 5 Racing Edition и Nord 5.