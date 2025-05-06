Новинка может соперничать с GeForce RTX 4070 Ti Super или RTX 4080.

После запуска своих видеокарт нового поколения Arc B580 и Arc B570 компания Intel, как ожидалось, должна была представить и более быструю Arc B770, но чуть позже ряд информаторов заявил, что запуск новинки отложен на неопределённый срок или даже вовсе отменён.

Источник фото: Rock Paper Shotgun

Свежее сообщение от OneRaichu несёт в себе более положительные новости, пишет издание NotebookCheck. Как сообщает информатор, видеоадаптер Intel Arc B770 не отменён и всё ещё не вычеркнут из планов Intel, поэтому его запуск в ближайшем будущем вполне вероятен. По некоторым данным, новинка может быть анонсирована на Computex 2025 во второй половине мая текущего года.

Добавляет уверенности и недавнее появление трёх новых GPU поколения Battlemage в базе данных PCIe, один из которых может представлять собой игровую видеокарту, тогда как два других, судя по всему, будут относиться к сегменту профессиональных продуктов.

В более ранних утечках говорилось о том, что игровая видеокарта Intel Arc B770 получит графический процессор Intel G31, оснащённый 32 ядрами Xe2, 16 ГБ видеопамяти GDDR6 и 256-битную шину. Предполагается, что по производительности новинка сможет конкурировать с GeForce RTX 4070 Ti Super или даже RTX 4080.

Геймерские видеоадаптеры Intel отличаются заманчивым соотношением цены и производительности, поэтому Arc B770 в случае своего дебюта будет способна стать довольно интересной покупкой.