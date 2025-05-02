Доля игровых систем на Linux — менее трёх процентов

По мере приближения даты окончания бесплатной официальной поддержки Windows 10 всё больше пользователей переходит на Windows 11, что подтвердил недавний отчёт сервиса Statcounter. Свежие данные платформы Steam за апрель текущего года также подтверждают, что процент геймеров, использующих более новую версию ОС, увеличивается.

Источник фото: PCMag/Microsoft

По статистике Steam, доля геймеров, использующих Windows 11, в апреле 2025 года составила 57.84 %, за месяц увеличившись на 2.5 %, тогда как количество ПК и ноутбуков, на которых установлена ОС Windows 10, уменьшилось на 2.49 %, достигнув показателя 38.09 %. На третьей строчке по популярности оказалась ОС Windows 7 с результатом 0.12 % и приростом 0.1 % за последний месяц.

В среде Linux наиболее востребованной остаётся Arch Linux, в апреле имевшая долю 0.21 % (-0.02 %), на второй строчке с показателем 0.14 % (+0.02 %) располагается Linux Mint 22.1, а на третьей позиции с результатом 0.1 % разместилась Ubuntu Core 22.

В семействе операционных систем macOS в апреле лидировала macOS 15.3.2 — ей отдали предпочтение 0.46 % (+0.21 %). Второе место заняла macOS 15.4.0, имеющая долю 0.23 %, а третью строчку с результатом 0.14 % завоевала macOS 15.4.1.

В целом семейство ОС Windows является безоговорочным лидером (96.1 %), 2.27 % геймеров в апреле выбрало дистрибутивы Linux, а доля macOS составила 1.62 %.