За прошедший месяц Windows 11 сократила отрыв от Windows 10 на мировом рынке.

Компания Microsoft настойчиво рекомендует своим клиентам переходить на Windows 11, а владельцам старых ПК приобретать новые устройства Copilot+ PC, которые, как утверждается, раскрывают все преимущества новейшей ОС, и её старания, судя по отчёту сервиса Statcounter за апрель текущего года, оказывают положительный эффект, пишет издание Neowin.

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По данным Statcounter, ОС Windows 11 продолжает набирать клиентскую базу — в апреле её доля на мировом рынке достигла 43.72 %, что на 1.03 % больше по сравнению с мартом и на 17.53 % выше в годовом выражении. Напротив, Windows 10 теряет своих пользователей — за месяц ОС утратила 1.26 %, а за год количество её приверженцев упало на 16.95 %, хотя это не мешает ей лидировать с показателем 52.94 %.

Интересно, что в некоторых странах, в частности США, Канаде и Великобритании, Windows 10 уже утратила первое место, уступив его Windows 11, хотя в некоторых регионах её позиции по-прежнему сильны.

Предполагается, что приближение даты окончания бесплатной официальной поддержки снизит процент пользователей Windows 10 ещё больше, хотя и слишком заметного падения ждать не стоит, тем более что Microsoft будет выпускать апдейты безопасности для данной ОС в течение 12-36 месяцев за дополнительную плату.

Хотя подавляющее большинство пользователей отдают предпочтение Windows 10 или Windows 11, остаются и приверженцы более старых ОС — на долю Windows 7 в апреле текущего года пришлось 2.4 %, Windows XP была установлена на 0.38 % ПК и ноутбуков, а Windows 8.1 пользовалась спросом у 0.28 % клиентов компании.