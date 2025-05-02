На первой строчке оказалась топовая модель Vivo X200 Ultra.

Смартфоны компании Vivo заняли первые три места в рейтинге флагманских моделей бенчмарка AnTuTu за апрель текущего года, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Vivo

Лидером рейтинга стал смартфон Vivo X200 Ultra, дебютировавший в конце прошлого месяца с чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite – его результат составил 2 953 489 баллов. На второй позиции с результатом 2 911 649 очков разместился Vivo X200s, оснащённый MediaTek Dimensity 9400+, а замыкает тройку лидеров Vivo X200 Pro, снабжённый SoC Dimensity 9400 и набравший 2 872 738 баллов.

Четвёртое место с показателем 2 864 744 очка занял iQOO 13, работающий на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite, а на пятой и шестой позициях расположились Oppo Find X8 Ultra с чипом Snapdragon 8 Elite и Find X8s+ с SoC Dimensity 9400+ — их достижения составили 2 820 577 и 2 819 406 баллов соответственно.

Компактный смартфон OnePlus 13T с чипсетом Snapdragon 8 Elite, который в предварительных тестах набирал более 3 млн баллов, в рейтинге указан с результатом 2 758 405 очков, что позволило ему занять только седьмую позицию.

На восьмом месте оказалась ещё одна модель с чипом Snapdragon 8 Elite, OnePlus Ace 5 Pro, набравшая 2 749 540 баллов, девятую позицию с результатом 2 748 953 очка занял iQOO Neo10 Pro, оснащённый чипсетом Dimensity 9400, а на десятой строчке разместился OnePlus 13 с SoC Snapdragon 8 Elite, получивший 2 737 820 баллов.

Источник фото: NotebookCheck/AnTuTu

Необходимо учитывать, что в ежемесячный рейтинг AnTuTu попадают только смартфоны, которые прошли не менее 1000 тестов за месяц, поэтому не все модели могут в нём оказаться.