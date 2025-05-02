Но Android 15 всё ещё уступает даже Android 12

Компания Samsung после ряда задержек наконец-то приступила к развёртыванию глобальной версии One UI 7 на базе Android 15 для ряда своих мобильных устройств, что могло позитивно отразиться на доле данной версии ОС в мире, пишет издание Neowin.

Источник фото: How-To Geek

Согласно свежему отчёту сервиса Statcounter, в апреле текущего года количество пользователей Android 15 превысило отметку 10 %, достигнув значения 10.06 %, тогда как месяцем ранее этот показатель составлял лишь 7.61 %. Отмечается, что рост совпал с глобальным развёртыванием One UI 7, стартовавшим в начале апреля.

При этом увеличение клиентской базы Android 15 происходит медленнее по сравнению с показателями запуска ОС Android 14, стартовавшей успешнее. Это связывают с задержкой выхода стабильной версии One UI 7, учитывая тот факт, что Samsung является крупным игроком на рынке мобильных устройств.

Наиболее популярной в Android-среде в настоящее время остаётся ОС Android 14, которая в апреле заняла долю 33.44 %, потеряв за месяц 1.14 %, на втором месте с показателем 16.94 % (-0.44 %) располагается Android 13, а замыкает тройку лидеров Android 12, установленная на 12.11 % (-0.31 %) мобильных устройств.

Источник фото: Neowin/Statcounter

По мере доступности One UI 7 для всё большего количества моделей Samsung доля Android 15, как ожидается, будет увеличиваться. Ранее был опубликован график развёртывания One UI 7 для целого ряда мобильных устройств южнокорейского производителя.