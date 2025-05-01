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OnePlus сообщила о рекордных показателях продаж своего компактного смартфона OnePlus 13T
Всего за 10 минут с момента запуска новинка была распродана на сумму 200 млн юаней

Несколько дней назад компания OnePlus представила свой новый компактный смартфон OnePlus 13T.

Источник фото: GSMArena

Новинка поступила в продажу в Китае 30 апреля и за короткое время добилась рекордных показателей по продажам, о чём сообщил изданию Gizmochina президент OnePlus China Луис Ли. По его словам, всего за десять минут с момента запуска OnePlus 13T был распродан на общую сумму более 200 млн юаней (около 27.5 млн долларов США), что за последние годы в ценовой категории от 3000 до 4000 юаней (от 410 до 550 долларов США) стало рекордным показателем.

Стоимость смартфона OnePlus 13T начинается от 3399 юаней (465 долларов США) за базовую версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, но благодаря скидке он доступен всего за 2899 юаней (400 долларов США), что делает его весьма привлекательной покупкой, так как аналогичные продукты на китайском рынке стоят дороже как минимум на 800 юаней (110 долларов США).

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#oneplus 13t
Источник: gizmochina.com
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