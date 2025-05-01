Новинка тестировалась в составе ноутбуков Colorful.

Ноутбуки компании Colorful, оснащённые мобильными видеокартами GeForce RTX 5060, были протестированы в бенчмарке Geekbench, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Nvidia

В тесте Geekbench OpenCL принимали участие две модели производства Colorful, и обе были оснащены видеокартами GeForce RTX 5060 Laptop, но разными процессорами — одна получила Intel Core i9-13900HX, а другая обзавелась Core Ultra 9 285H. Результат первой модели составил 102 564 балла, а второй — 109 431 балл.

Это означает, что мобильная RTX 5060 была до 18% быстрее модели предшествующего поколения, RTX 4060. Ранее говорилось, что GeForce RTX 5060 Laptop сможет достигать тактовой частоты 2,5 ГГц, но тестируемые образцы ограничились показателями 2,025 и 2,212 ГГц, поэтому рост быстродействия в лучших условиях может быть ещё выше.

Мобильная GeForce RTX 5060 имеет на 8% больше ядер по сравнению со своей предшественницей, более быструю память GDDR7 общим объёмом 8 ГБ и поддерживает ряд новых технологий, что может заинтересовать покупателей. Ранее Nvidia сообщила, что стоимость ноутбуков, оснащённых видеокартой GeForce RTX 5060, будет начинаться от 1099 долларов США.