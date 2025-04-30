Конец эпохи мобильных устройств LG.

LG покинула рынок мобильных устройств ещё в 2020 году, выпустив LG Wing и распродав соответствующие патенты другим производителям. Несмотря на это, компания не прекращала поддерживать свои смартфоны последних поколений и даже выпустила обновление до Android 12 для совместимых моделей.

LG Wing. Источник фото: Gizmochina

Как сообщает издание Gizmochina, в текущем году LG приняла решение закрыть серверы обновлений для своих мобильных устройств, выпустив уведомление, в котором говорится о том, что работа системы обновления программного обеспечения мобильных устройств, службы LG Bridge и центра обновлений будет прекращена 30 июня 2025 года.

После этой даты владельцы мобильных устройств LG не смогут загружать обновления ПО и приложения, размещённые на серверах компании, поэтому пользователям необходимо учитывать это, чтобы не иметь проблем в дальнейшем.

Данный процесс знаменует собой конец былой эпохи смартфонов LG, хотя не исключено, что компания может вернуться на рынок мобильных устройств в будущем, открыв новую страницу в своей истории.