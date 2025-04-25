Новинка имеет заманчивое соотношение цены и качества.

Бренд Redmi расширяет ассортимент своих смартфонов, выпустив модель Redmi Turbo 4 Pro с новейшим производительным чипсетом Qualcomm, мощной системой охлаждения и прочным корпусом, пишет издание Gizmochina. Считанные часы назад в сеть утекли результаты тестов, а теперь смартфон представлен официально.

Redmi Turbo 4 Pro оснащается 6.83-дюймовой OLED-панелью, обрамлённой тонкими рамками, с разрешением 1.5K (2772x1280 точек), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, до 16 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом до 1 ТБ. Отмечается, что новинка первой в мире получила чипсет Qualcomm Snaprdragon 8s Gen 4.

На задней панели устройства располагается 50-Мп основная камера с датчиком Sony LYT-600 и оптической стабилизацией изображения, дополненная 8-Мп сверхширокоугольным модулем и световым кольцом с регулируемой яркостью, а на фронтальной стороне размещается 20-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Автономную работу устройства обеспечивает кремний-углеродная аккумуляторная батарея ёмкостью 7550 мА·ч, поддерживающая быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт. Также имеется поддержка обратной проводной зарядки на 22.5 Вт, что позволяет заряжать другие устройства.

Кроме того, смартфон снабжается двухконтурной системой охлаждения 3D Ice площадью 6000 мм² с технологией Rage Engine 4.0, обеспечивающей повышенную стабильность под нагрузкой, оптическим сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей, корпусом толщиной 7.98 мм с рамой из авиационного алюминия, по данным производителя, выдерживающего воздействие до 70 кг, и защиту от пыли и влаги с рейтингом IP66/IP68/IP69.

Новинка поддерживает беспроводные интерфейсы 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC и ИК-модуль, в ней реализована спутниковая навигация ГЛОНАСС, GPS, Galileo, QZSS, NAVIC и фирменной системой автономного позиционирования от Xiaomi, которая способна функционировать без использования GPS. Также смартфон оснащается разъёмом USB Type-C, стереодинамиками. Размеры устройства составляют 163.1x77.93x7.98 мм при весе 219 г.

Новинка предлагается в чёрном, белом и зелёном цветовых оформлениях, а также в специальной версии Harry Potter Edition, имеющей оригинальный дизайн, посвящённый произведениям о Гарри Поттере, и поставляемой с дополнительной подарочной коробкой и интерфейсом.

Источник фото: Gizmochina

Стоимость смартфона Redmi Turbo 4 Pro начинается от 2199 юаней (302 долларов США) за базовую конфигурацию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, достигая 2999 юаней за вариант 16 ГБ+1 ТБ (412 долларов США). Версия Redmi Turbo 4 Pro Harry Potter Edition с 16 ГБ ОЗУ и хранилищем на 512 ГБ оценена в 2799 юаней (384 доллара США). На глобальном рынке Redmi Turbo 4 Pro может дебютировать под названием Poco F7.