Стоимость новинки стартует от $260.

Компания Vivo презентовала свой новый смартфон среднего класса Vivo T4 с батареей большой ёмкости, пишет издание GSMArena.

Смартфон Vivo T4 оснащается 6.77-дюймовой изогнутой панелью, выполненной по технологии AMOLED, с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, чипсетом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 и до 12 ГБ оперативной памяти.

Основная камера новинки на задней панели представлена 50-Мп сенсором Sony IMX882 и дополняется 2-Мп датчиком глубины, тогда как камера для селфи и видеозвонков, располагающаяся на фронтальной панели, имеет 32-Мп сенсор.

Питает устройство кремний-углеродная аккумуляторная батарея ёмкостью 7300 мА·ч, поддерживающая быструю проводную 90-Вт зарядку. Также имеется поддержка обходной зарядки и обратной зарядки мощностью 7.5 Вт.

Модель обладает защитой от пыли и влаги с рейтингом IP65, сертификатом MIL-STD-810H, отражающим стойкость устройства ряду внешних негативных воздействий, и поставляется с предустановленной Funtouch OS 15 на базе Android 15. Производитель будет выпускать обновления ОС в течение последующих двух лет и апдейты безопасности на протяжении трёх лет. Покупатель может выбрать из цветовых вариантов Emerald Blaze и Phantom Grey.

Источник фото: GSMArena

Стоимость смартфона Vivo T4 в индийской рознице начинается от 21 999 рупий (258 долларов США) за версию 8 ГБ+256 ГБ и достигает 25 999 рупий (305 долларов США) за вариант 12 ГБ+256 ГБ. Предварительные заказы уже открыты, а в продажу новинка поступит 29 апреля.