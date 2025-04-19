Новинка будет выпускаться в трёх цветовых оформлениях.

Бренд Redmi уже через несколько дней пополнится новым смартфоном Redmi Turbo 4 Pro, информация о ряде характеристик и стоимости которого была раскрыта на сайте China Telecom, пишет издание Gizmochina.

Redmi Turbo 4 Pro. Источник фото: Gizmochina/China Telecom

Сообщается, что официальный запуск смартфона Redmi Turbo 4 Pro состоится в Китае 24 апреля текущего года. Стоимость новинки в китайской рознице будет стартовать от 2099 юаней (290 долларов США) за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, цена варианта 16 ГБ+256 ГБ составит 2399 юаней (330 долларов США), модификация 16 ГБ+512 ГБ будет предлагаться за 2799 юаней (380 долларов США), тогда как ценник топовой конфигурации 16 ГБ+1 ТБ достигнет 2999 юаней (410 долларов США). Модель будет представлена в чёрном, белом и зелёном цветовых оформлениях.

Судя по опубликованному изображению, внешне Redmi Turbo 4 Pro практически не отличается от стандартной модели, Redmi Turbo 4, дебютировавшей ранее.

Ожидается, что Redmi Turbo 4 Pro будет оснащён плоской панелью LTPS OLED с диагональю 6.83 дюйма, разрешением 1.5K (2580x1280 точек) и частотой обновления 120 Гц, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, до 16 ГБ оперативной памяти и накопителем UFS 4.0 объёмом до 1 ТБ.

На задней панели новинки расположится 50-Мп основная камера, дополненная 8-Мп датчиком, а на фронтальной стороне разместится 20-Мп камера для селфи и видеозвонков. Автономную работу устройства будет обеспечивать аккумуляторная батарея ёмкостью 7550 мА·ч с поддержкой быстрой 90-Вт зарядки.

Кроме того, новинке приписывается наличие защиты от пыли и влаги с рейтингом IP68/IP69, металлической средней рамки, сканера отпечатков пальцев, встроенного в дисплей, ИК-модуля и предустановленной HyperOS 2 на базе Android 15. Размеры устройства составят 163.1x77.93x7.98 мм при весе 219 г.

На глобальном рынке Redmi Turbo 4 Pro может появиться под названием Poco F7.