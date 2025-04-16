Приостановка связана с критической проблемой.

Компания Samsung приступила к развёртыванию стабильной версии One UI 7.0 в ряде стран, начиная с 7 апреля текущего года, но несколько дней назад внезапно приостановила данный процесс, заявив о необходимости заботы о пользователях, но не дав конкретных пояснений относительно того, что именно послужило причиной задержки.

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Как сообщает издание SamMobile, в своём свежем заявлении компания Samsung приносит извинения за вынужденную задержку процесса развёртывания One UI 7.0, отмечая, что ей пришлось пойти на данный шаг в связи с проблемами, требующими незамедлительного решения.

Хотя производитель опять не поделился подробностями относительно вынужденной приостановки обновления, некоторые информаторы сообщают, что это связано с критической проблемой, выраженной в невозможности разблокировки смартфона после установки апдейта.

По данным одного из информаторов, Samsung уже устранила эту досадную проблему, поэтому развёртывание One UI 7.0 возобновится в ближайшие часы.