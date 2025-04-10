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Red Magic 10 Air получит оригинальный дизайн, до 24 ГБ ОЗУ и 6.8-дюймовый экран
Новинка должна дебютировать 16 апреля.

Игровой смартфон Red Magic 10 Air будет запущен уже через несколько дней, поэтому производитель опубликовал изображения, раскрывающие дизайн новинки. Кроме того, модель появилась в базе данных TENAA, пишет издание Gizmochina.

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На опубликованных изображениях смартфон Red Magic 10 Air предстаёт с оригинальным дизайном как задней панели, так и фронтальной, что достигается, в том числе, благодаря селфи-камере, спрятанной под дисплеем. Новинка будет выпускаться в трёх цветовых оформлениях — чёрном (Shadow Black), белом (Frost Blade White) и оранжевом (Flame Orange).

Судя по всему, модель имеет специальные кнопки для улучшения игрового процесса и центробежный вентилятор, позволяющий эффективно охлаждать устройство без заметного увеличения толщины.

В базе данных TENAA смартфон Red Magic 10 Air с модельным номером NX779J указывается с 6.8-дюймовой OLED-панелью с разрешением 1.5K (2480x1116 точек), восьмиядерным чипсетом, достигающим тактовой частоты 3.3 ГГц, предположительно, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12/16/24 ГБ оперативной и 256/512 ГБ/1 ТБ постоянной памяти.

Источник фото: Gizmochina

На задней панели устройства располагается два 50-Мп датчика, а на фронтальной стороне — 16-Мп селфи-камера. Питает новинку аккумуляторная батарея с номинальной ёмкостью 5860 мА·ч, которая на старте продаж может быть указана производителем как 6000 мА·ч. Кроме того, смартфон имеет сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран, и ИК-модуль. В базе данных 3C указана мощность проводной зарядки новинки, составляющая 80 Вт.

Официальный запуск смартфона Red Magic 10 Air в Китае запланирован на 16 апреля текущего года.

#red magic 10 air
Источник: gizmochina.com
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