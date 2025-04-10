Производитель позволяет своим клиентам предварительно изучить возможности новой ОС.

Несколько дней назад сообщалось, что Xiaomi готовится открыть программу предварительного тестирования Android 16 для своих моделей смартфонов Xiaomi 15 и Xiaomi 14T Pro, а сейчас этот момент настал, пишет издание GSMArena.

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Источник фото: GSMArena

Сообщается, что теперь обладатели смартфонов Xiaomi 15 и Xiaomi 14T Pro, первоначально дебютировавших с Android 15 и Android 14 соответственно, могут изучить возможности новейшей Android 16 beta. Прежде всего, для этого им необходимо обновить свои системы, так как Xiaomi 15 должен иметь прошивку как минимум версии OS2.0.109.0.VOCMIXM, а Xiaomi 14T Pro — OS2.0.103.0.VNNMIXM.

После этого на выбор предлагается два способа обновления — первый предусматривает скачивание прошивки Android 16 beta, доступной на официальном сайте, и её установку в ручном режиме, а второй реализуется при помощи Fastboot, требуя, чтобы смартфон имел разблокированный загрузчик.

Особо отмечается, что установка обновления Android 16 beta сотрёт все пользовательские данные на устройстве, поэтому необходимо сделать резервную копию всей важной информации перед инсталляцией апдейта.

Обновление Android 16 beta в первую очередь предназначено для разработчиков, хотя пытливые пользователи также могут изучить возможности предварительной версии. Более подробная информация и инструкция по установке доступна на официальном сайте производителя.

Ожидается, что Google представит стабильный релиз Android 16 в мае или июне текущего года.