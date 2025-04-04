В настоящее время апдейт официально доступен только в Южной Корее.

Уже совсем скоро компания Samsung приступит к развёртыванию стабильной версии One UI 7, но некоторые модели смартфонов ещё получают предварительные варианты обновления, в частности Galaxy A55, пишет издание GSMArena.

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Смартфон Samsung Galaxy A55 дебютировал в прошлом году с One UI 6.1.1 на базе Android 14, но теперь для него выходит обновление One UI 7.0 beta на основе Android 15. Владельцы данной модели, которые хотят предварительно оценить возможности новой оболочки, могут зарегистрироваться в программе при помощи приложения Samsung Members, после чего загрузить обновление на устройство.

Отмечается, что в настоящее время апдейт One UI 7 для Galaxy A55 доступен только в Южной Корее, причём исключительно в сети SK Telecom (SKT), тогда как информация о появлении обновления в других регионах пока не раскрывается.

Чуть ранее Samsung опубликовала список моделей мобильных устройств, которые в числе первых получат обновление One UI 7.