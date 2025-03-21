В перечень входят устройства, дебютировавшие несколько лет назад.

Несколько дней назад компания Samsung сообщила о старте процесса развёртывания стабильной версии One UI 7 в апреле текущего года, опубликовав список устройств, которые в числе первых получат обновление, а сейчас расширяет данный перечень новыми моделями, пишет издание GSMArena.

Источник фото: Gizmochina

В пресс-релизе, опубликованном на сайте Samsung Сингапур, указываются следующие модели мобильных устройств, которые получат обновление One UI 7:

Линейка Galaxy S

Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra

Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Линейка Galaxy Z

Galaxy Z Fold6 и Z Flip6

Galaxy Z Fold5 и Z Flip5

Galaxy Z Fold4 и Z Flip4

Galaxy Z Fold3 и Z Flip3

Линейка Galaxy Tab

Galaxy Tab S10+ и Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S9, Tab S9+ и Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE и Tab S9 FE+

Galaxy Tab S8, Tab S8+ и Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S6 Lite (2024) и Tab S6 Lite (2022)

Относительно модели Galaxy Tab S6 Lite (2022) у журналистов издания возникли сомнения, хотя с учётом того, что устройство указано в списке, его обладатели могут надеяться на обновление до One UI 7.

Отмечается, что данный список не включает целый ряд моделей, которые также должны иметь возможность обновиться до One UI 7, но с учётом поэтапного развёртывания обновления может пройти несколько недель, прежде чем до них дойдёт очередь.

Релиз стабильной версии One UI 7.0 запланирован на 7 апреля, но только в ряде стран, тогда как обладателям мобильных устройств в других регионах придётся немного подождать — ранее стало известно, что в США процесс начнётся 10 апреля, тогда как в Сингапуре это произойдёт 14 апреля.