Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL унаследуют камеры от предшественников.

Компания Google работает над своей новой линейки смартфонов Pixel 10, информация о которой продолжает появляться в сети Интернет — свежие данные от Android Authority раскрывают характеристики камер новых моделей, пишет издание GSMArena.

Сообщается, что наиболее заметные изменения ждут базовую модель, Google Pixel 10 – она получит телеобъектив с 11-Мп датчиком Samsung 3J1 размером 1/3.0 дюйма, что ранее было привилегией лишь Pro-версий.

Судя по всему, дополнительный модуль негативно повлиял на общую стоимость устройства, что, вероятно, заставило производителя идти на уступки, в частности для основной камеры будет использоваться 50-Мп датчик Samsung GN8 размером 1/1.95 дюйма, а для сверхширокоугольной — 13-Мп сенсор Sony IMX712 (1/3.1 дюйма).

По сути новинка унаследовала датчики для основной и сверхширокоугольных камер от Pixel 9a, а не от стандартного Pixel 9, оснащённого более крупным сенсорами — 50-Мп Samsung GNV (1/1.31 дюйма) и 48-Мп Sony IMX858 (1/2.55 дюйма). Это может сыграть свою негативную роль в процессе фотосъёмки, особенно в условиях слабой освещённости.

Сенсор селфи-камеры у Google Pixel 10 останется тот же, что и у Pixel 9 – 11-Мп Samsung 3J1 размером 1/1.3 дюйма.

Складную модель, Pixel 10 Pro Fold, также ждёт некоторое понижение — новинка получит 50-Мп сенсор Samsung GN8 размером 1/1.95 дюйма, используемый в Pixel 9a, тогда как модель предшествующего поколения, Pixel 9 Pro Fold, оснащается 64-Мп (урезанным до 48 Мп) датчиком Sony IMX787 (1/1.73 дюйма). Остальные характеристики камеры останутся без изменений.

То же самое касается и моделей Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL — как утверждается, новинки получат те же камеры, что и предшественники.

Источник фото: GSMArena

Конечно, смартфоны серии Pixel 10 будут оснащаться новейшим чипсетом Tensor G5, который, возможно, получит усовершенствованный ISP с улучшенной постобработкой изображений с использованием технологий ИИ, что позволит нивелировать более скромные характеристики камер новинок.