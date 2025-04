Компания выпустила свежий драйвер версии 32.0.101.6732.

Компания Intel выпустила очередную версию графического драйвера, расширяющего игровую поддержку, улучшающую производительность в одном из тайтлов и исправляющую некоторые известные проблемы, пишет издание Neowin.

Источник фото: Intel

Графический драйвер Intel версии 32.0.101.6732 (не-WHQL) добавляет поддержку для The Last of Us Part II Remastered на процессорах Intel Core Ultra с iGPU серии Intel Arc, игровых видеокартах линеек Intel Arc A и Arc B.

Также обновление ПО увеличивает быстродействие в Call of Duty: Black Ops 6 в среднем на 15% в том случае, если используется процессор Intel Core Ultra Series 2 с iGPU Intel Arc, а в игре выставлено разрешение 1080p и сбалансированные настройки графики.

Кроме того, для видеоадаптеров линеек Intel Arc A и Arc B были исправлены проблемы с низким быстродействием в Returnal (DX12), а для процессоров Intel Core Ultra Series 2 с iGPU Intel Arc были устранены неполадки в FragPunk (DX12) и Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered (DX11), выражающиеся в сбоях приложений, а также белое искажение в процессе игры в Plants vs. Zombies GOTY Edition (DX9) в оконном режиме.

Новая версия графического драйвера совместно с описанием доступна на официальном сайте Intel, а более подробную информацию о релизе можно изучить в pdf-документе.