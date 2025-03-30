Oppo K13x будет снабжаться батареей на 7000 мАч.

Компания Oppo готовится к запуску своей новой серии смартфонов K13, информация о характеристиках которой появилась в сети Интернет, пишет издание Gizmochina.

Модель серии Oppo K13. Источник фото: Gizmochina/TENAA

По данным информатора Experience more, смартфон Oppo K13x будет оснащаться 6.67-дюймовой панелью, выполненной по технологии AMOLED, с разрешением Full HD+ и высокой частотой обновления, чипсетом Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 и ёмким аккумулятором на 7000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт.

На задней панели новинки расположится 50-Мп основная камера, дополненная 2-Мп датчиком, а на фронтальной стороне разместится 16-Мп камера для селфи и видеозвонков. Кроме того, устройство получить ИК-модуль и сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей. Толщина модели составит 8.45 мм при весе 208 г.

Смартфоны Oppo K13 и K13 Pro, как сообщается, обзаведутся чипсетами MediaTek Dimensity 8400 и Qualcomm Snapdragon 8s Elite соответственно.

Ожидается, что в Китае серия Oppo K13 будет представлена в ближайшие недели, тогда как информация о доступности новинок на глобальном рынке в настоящее время не раскрывается.